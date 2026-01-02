Batida entre três carros deixa quatro feridos na BR 101 em Anchieta

Acidente foi registrado em Anchieta Crédito: Redes sociais

Uma batida envolvendo três veículos de passeio deixou quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (2), no km 370 da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. As vítimas sofreram ferimentos de gravidade média, segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia.

As causas da batida não foram informadas. O acidente foi registrado às 12h41. Além de veículo de inspeção, guincho e ambulância, a empresa acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A pista precisou ser interditada no sentido sul da rodovia e o fluxo de veículos foi totalmente liberado por volta das 14h35. A PRF foi procurada pela reportagem, que não conseguiu contato.