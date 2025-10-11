Batida entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR 101 em Aracruz

Marcos Antônio Ferreira e Wagner Chagas Elesbão morreram em batida entre moto e carreta na BR 101 Crédito: Jota Júnior

Um acidente entre uma moto e uma carreta resultou na morte de dois homens, tio e sobrinho, na BR 101, perto da localidade de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 23h, a motocicleta em que os dois estavam invadiu a contramão e bateu de frente ao caminhão.

O motociclista, identificado como Wagner Chagas Elesbão, de 41 anos, trabalhava em uma fazenda de café e voltava para casa em Jacupemba, quando o acidente aconteceu. O homem que estava na garupa da moto era Marcos Antônio Ferreira, de 46 anos, sobrinho do condutor. Os dois morreram no local.

A Polícia Civil disse que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

A Ecovias Capixab, concessionária responsável pela rodovia, foi procurada pela reportagem para mais detalhes. Até a publicação, não houve retorno.