A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Batida entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR 101 em Aracruz

Publicado em 11/10/2025 às 09h51
Wagner Chagas Elesbão e Marcos Antônio Ferreira morreram em batida entre moto e carreta na BR 101
Marcos Antônio Ferreira e Wagner Chagas Elesbão morreram em batida entre moto e carreta na BR 101 Crédito: Jota Júnior

Um acidente entre uma moto e uma carreta resultou na morte de dois homens, tio e sobrinho, na BR 101, perto da localidade de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 23h, a motocicleta em que os dois estavam invadiu a contramão e bateu de frente ao caminhão. 

O motociclista, identificado como Wagner Chagas Elesbão, de 41 anos, trabalhava em uma fazenda de café e voltava para casa em Jacupemba, quando o acidente aconteceu. O homem que estava na garupa da moto era Marcos Antônio Ferreira, de 46 anos, sobrinho do condutor. Os dois morreram no local. 

Polícia Civil disse que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

A Ecovias Capixab, concessionária responsável pela rodovia, foi procurada pela reportagem para mais detalhes. Até a publicação, não houve retorno.

*Com informações de Viviane Maciel, da TV Gazeta 

Publicidade