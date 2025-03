Batida entre dois carros mata mecânico e deixa um ferido em Linhares

O motorista do Nissan contou que seguia no sentido Colatina-Linhares. Já o Gol estava no sentido contrário, a caminho da comunidade de Capadão de Palminhas, interior de Linhares.>

O motorista do Nissan foi socorrido pelo Samu com uma possível fratura na perna. No mesmo veículo, estavam ainda um homem de aproximadamente 74 anos, um adolescente de 14 anos e uma menina de sete anos. Nenhum deles ficou ferido. No veículo Gol, estava apenas o condutor, que morreu no local.>