Baleia-jubarte encontrada morta é levada para outra praia em Guarapari

Em Linhares

Adolescente é aprendido por tentar matar os pais na frente dos irmãos no ES

Publicado em 07/07/2025 às 11h48

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tentar matar o pai, de 42 anos, e a mãe, de 37, na frente dos três irmãos, de idades de 6, 9 e 14 anos, na última sexta-feira (4). O crime aconteceu na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito teria dado socos, chutes e tentado estrangular o pai, e a mãe foi agredida com chutes e ameaçada com uma faca.

Consta no registro da PM que o casal e as crianças conseguiram fugir do local e foram vistos por policiais andando às margens da BR 101. O pai do jovem relatou aos militares que tudo começou quando ele foi agredido pelo filho, e a mãe do rapaz, vendo o marido caído ao chão após um golpe de mata-leão, agiu para intervir e acabou sendo atacada pelo adolescente. Após se abrigarem em um local seguro, os pais ouviram o filho quebrar o vidro do carro da família.