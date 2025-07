Perto das pedras

Baleia-jubarte é encontrada morta na Praia do Morro em Guarapari

O mamífero é um adulto e ainda não há previsão para a remoção do animal por conta da posição onde está posicionado

Os banhistas da Praia do Morro, em Guarapari, tiveram uma ingrata surpresa no domingo (6). Quem passou pelo local viu uma baleia-jubarte morta e boiando perto das pedras. Por não encalhar na areia, o Instituto Orca - organização não governamental responsável pelo caso - ainda avalia como será feita a remoção do animal do local>