Bairros da Serra podem ficar sem água durante manutenção da Cesan

A Cesan divulgou que alguns bairros da Serra poderão ficar sem abastecimento de água na próxima quarta-feira (13) devido a uma manutenção preventiva na rede. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até as 20h, e a distribuição de água seja normalizada de forma gradual em até 24 horas. Caso necessário, carros-pipa podem ser acionados pelo telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.