Bairros da Serra podem ficar sem água durante manutenção da Cesan
A Cesan divulgou que alguns bairros da Serra poderão ficar sem abastecimento de água na próxima quarta-feira (13) devido a uma manutenção preventiva na rede. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até as 20h, e a distribuição de água seja normalizada de forma gradual em até 24 horas. Caso necessário, carros-pipa podem ser acionados pelo telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.
Podem ser afetados os bairros: Belvedere, Caçaroca, Campinho da Serra I, Campinho da Serra II, Cascata, Centro Serra, Colina da Serra, Continental, Divinópolis, Jardim Bela Vista, Jardim da Serra, Jardim Guanabara, Jardim Primavera, Maria Niobe, Nossa Sra. da Conceição, Palmeiras, Planalto Serrano, Putiri, Residencial Centro da Serra, Santo Antônio, São Domingos, São Judas Tadeu, São Lourenço, São Marcos I, São Marcos II, Vista da Serra I e Vista da Serra II.