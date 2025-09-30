Avião da FAB reforça buscas a criador do Macakids e amigo de pesca no ES

Buscas a criador do Macakids e amigo de pesca entram no 2º dia no ES Crédito: Redes sociais

Atualização: Após o resgate, a dupla explicou que Ronald não era o piloto da lancha e auxiliava Maikel durante os mergulhos. Desta forma, a reportagem e o título foram atualizados. Clique aqui para ler os detalhes do momento em que os dois foram achados.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ajuda nas buscas pelo empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e pelo montador de móveis Ronald Menezes, que desapareceram no mar após saírem para pescar no Litoral Sul do Espírito Santo. Os dois deixaram a Praia de Ubu, em Anchieta, no domingo (28) e não retornaram ao final do dia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas pelos dois desaparecidos foram retomadas na manhã desta terça-feira (30), às 7h30. Segundo os militares, houve uma reunião de alinhamento entre as equipes dos Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para a definição das estratégias e pontos de busca.

O Corpo de Bombeiros informou que utiliza embarcações, juntamente com equipes da Marinha do Brasil. As aeronaves do Notaer e da FAB sobrevoam a região Sul do litoral capixaba, mas até o momento a embarcação e os dois desaparecidos não foram localizados.