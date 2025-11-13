Avenida Saturnino Rangel Mauro tem trecho interditado em Vila Velha
A Avenida Saturnino Rangel Mauro será totalmente interditada a partir desta quinta-feira (13), no trecho entre a Rua Dylio Penedo e a Rua Itaboraí, na região de Itaparica e Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a prefeitura, o bloqueio, que segue até a próxima terça-feira (18), é necessário para o avanço das obras do binário da Rodovia do Sol. Os motoristas devem utilizar as ruas laterais e a própria Rodovia do Sol como rotas alternativas.
Durante esse período, o trânsito será interrompido para execução de serviços de remoção do asfalto deteriorado e tratamento da base da via — etapa que antecede o recapeamento completo. O trecho interditado está identificado no mapa na cor verde e contará com sinalização específica, presença da Guarda Municipal e placas de desvio para orientar motoristas e pedestres.
Após essa primeira fase, o cronograma prevê uma nova interdição, desta vez parcial, de 19 a 22 de novembro, no trecho entre a Rua Dylio Penedo e a Rua Itacibá (em vermelho no mapa). As equipes também farão ajustes no pavimento e na drenagem da via, para garantir maior durabilidade do novo asfalto.