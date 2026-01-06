Árvores caem e atingem sepulturas em cemitério de Cachoeiro após chuvas

Árvore caiu sobre carro em bairro de Cachoeiro e sobre sepulturas em cemitério Crédito: Redes sociais/ Prefeitura de Cachoeiro

Oito árvores e galhos tombaram e atingiram sepulturas no cemitério municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (6), em consequência das chuvas que atingem o município desde a segunda-feira (5). Segundo o secretário de Limpeza Urbana, Braz Zagoto, as árvores precisaram ser cortadas dentro do local.

De acordo com o secretário, o solo encharcado tem provocado deslizamentos em diversos pontos da cidade. Ao todo, cerca de 30 árvores caíram em diferentes bairros. No bairro Gilberto Machado, uma árvore localizada em um barranco caiu sobre um carro estacionado, quebrando o vidro do veículo. Ninguém se feriu e a via foi liberada.