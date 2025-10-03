Árvore cai e atinge carro em Jardim da Penha, em Vitória

Uma árvore caiu e atingiu um carro na Rua Eugenílio Ramos, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, nesta sexta-feira (3). De acordo com a prefeitura, a queda teria sido provocada por um vazamento prolongado de água de uma tubulação que seria da Cesan e teria 'amolecido' a terra, rompendo a raiz da árvore. O dono do carro atingido — o psiquiatra Luiz Henrique Borges, de 68 anos — relatou ao repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, que estacionou o veículo e foi ao dentista. Ao retornar, cerca de uma hora depois, encontrou o carro destruído.