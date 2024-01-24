ArcelorMittal Tubarão realiza primeira venda de aço com certificado verde

Os compradores são a empresa de sistemas de armazenagem, movimentação e automação para intralogística Águia Sistemas e a Espaço Smart, primeira loja de casas do Brasil. Segundo a Arcelor, ao adquirirem produtos com certificado XCarb©, os clientes conseguem reduzir, em média, 75% das emissões de carbono referentes ao aço da ArcelorMittal em toda a vida útil do produto.

“Temos uma meta global no grupo ArcelorMittal de alcançar a neutralidade de carbono em nossos processos até 2050. Para chegar lá, já estamos adotando uma série de medidas, como o programa XCarb©. Quando adquire um produto com essa certificação, a empresa também está se juntando a nós nesse compromisso de um futuro mais sustentável”, diz o vice-presidente Comercial da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Eduardo Zanotti.