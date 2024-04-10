Aposta de Cachoeiro 'bate na trave' e leva quase R$ 65 mil na Mega-Sena

Aposta de Cachoeiro 'bate na trave' e fatura quase R$ 65 mil na Mega-Sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais uma aposta capixaba 'bateu na trave' e vai lucrar uma bolada após acertar cinco números sorteados da Mega-Sena do concurso 2710. O prêmio principal de R$ 42 milhões pode até ter acumulado, mas o sortudo vai levar para casa o valor de R$ 64.962,49.

A aposta foi feita em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e é do tipo simples. A expectativa é que o prêmio da Mega chegue a R$ 50 milhões no próximo concurso, que será na quinta-feira (10).