Após morte e fogo em ônibus, linha segue sem rodar em bairro de Cachoeiro

Após a morte de Marcos dos Santos Barbosa, 18 anos, baleado durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e de um ônibus incendiado na região, a linha que faz o transporte no bairro segue paralisada desde a madrugada de sábado (24). Por receio de outro ataque, a linha Alto Independência X Centro (que passa próximo ao local), também foi suspensa nesta segunda-feira (26). >