Após mais de um ano, rua no Centro de Cachoeiro é liberada após obras

Mais de um ano depois, uma das principais ruas do Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi reaberta para o trânsito nesta terça-feira (29). Desde janeiro de 2024, a Rua César Missi estava interditada devido às obras de macrodrenagem realizadas desde 2023 na região da Avenida Beira Rio e do bairro Guandu. A intervenção envolve escavações para viabilizar o escoamento da água das chuvas até o rio Itapemirim e prevenir o impacto causado por enchentes. >