Prefeitura retira árvores para obra de macrodrenagem em Cachoeiro

Quem passou pelo Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26) se deparou com a presença de funcionários da prefeitura fazendo o corte de seis árvores. A supressão, justificou o município, é para as obras de macrodrenagem feitas na região central da cidade.

Apesar da justificativa, o morador João Luiz Madureira ficou indignado com a ação. “Tirando árvores de 70 anos. Revoltante. Morte ao vivo”, disse Madureira. As arvores ficam em frente e trás do Museu Ferroviário, um dos pontos turísticos do município.

Procurada pela reportagem, a prefeitura disse que o corte foi solicitado pela empresa responsável pelas obras e devidamente autorizada pela Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente.

“O processo objetiva a retirada das árvores para dar continuidade às obras de macrodrenagem, pavimentação, urbanização, paisagismo e sinalização horizontal, vertical e semafórica”, explicou o município.