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Prefeitura retira árvores para obra de macrodrenagem em Cachoeiro

Ao todo, seis árvores foram cortadas a pedido de empresa responsável pela obra; intervenção para a troca da manilha afetaria o sistema radicular das raízes das plantas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 out 2023 às 13:25

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 13:25

Quem passou pelo Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26) se deparou com a presença de funcionários da prefeitura fazendo o corte de seis árvores. A supressão, justificou o município, é para as obras de macrodrenagem feitas na região central da cidade.
Apesar da justificativa, o morador João Luiz Madureira ficou indignado com a ação. “Tirando árvores de 70 anos. Revoltante. Morte ao vivo”, disse Madureira. As arvores ficam em frente e trás do Museu Ferroviário, um dos pontos turísticos do município.
Procurada pela reportagem, a prefeitura disse que o corte foi solicitado pela empresa responsável pelas obras e devidamente autorizada pela Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente.
“O processo objetiva a retirada das árvores para dar continuidade às obras de macrodrenagem, pavimentação, urbanização, paisagismo e sinalização horizontal, vertical e semafórica”, explicou o município.
A Prefeitura de Cachoeiro explicou ainda que o setor de engenharia da empresa responsável pela obra disse que a intervenção para a troca da manilha afetaria o sistema radicular das raízes, inviabilizando a permanência das árvores no local. Como forma de compensação, será feito o plantio de árvores nativas de Mata Atlântica, no local da supressão e no seu entorno.

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