Após ajuda, menino do ES com doença rara viaja aos EUA para fazer tratamento
O pequeno capixaba Arthur Gremasco, de 10 anos, portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença rara, conseguiu ajuda financeira para ser tratado nos Estados Unidos. Ele é natural de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, e a família arrecadou R$ 165 mil após pedir doações para garantir o tratamento no exterior.
O valor foi arrecadado por meio de rifas e eventos. Outros R$ 19 mil a família conseguiu por meio de plataforma on-line de financiamento coletivo, mas a quantia ainda não foi resgatada. A meta total da família é R$ 300 mil.
Acompanhado da mãe, Eliane Bueno, Arthur chegou aos Estados Unidos na última segunda-feira (3) e vai passar por uma terapia gênica chamada SGT-003. Segundo o Ministério da Saúde, a doença genética rara atinge principalmente meninos e causa perda progressiva de força e função muscular, podendo levar também a complicações cardíacas e respiratórias.
"Os dias têm sido bem intensos, muitos exames, consultas e momentos de ansiedade, mas também de esperança e fé. Seguimos firmes, confiantes e com o coração cheio de gratidão por cada passo dado. Acreditamos que Deus está cuidando de tudo, e, se Ele quiser, em breve estaremos de volta ao Brasil com o nosso Arthur curado, cheios de alegria e com o coração em paz", disse Eliane, esperançosa.