Após ajuda, menino do ES com doença rara viaja aos EUA para fazer tratamento

Arthur Gremasco, de 10 anos, vai passar por tratamento em um hospital no estado da Virgínia, nos EUA Crédito: Arquivo pessoal

O pequeno capixaba Arthur Gremasco, de 10 anos, portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença rara, conseguiu ajuda financeira para ser tratado nos Estados Unidos. Ele é natural de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, e a família arrecadou R$ 165 mil após pedir doações para garantir o tratamento no exterior.

O valor foi arrecadado por meio de rifas e eventos. Outros R$ 19 mil a família conseguiu por meio de plataforma on-line de financiamento coletivo, mas a quantia ainda não foi resgatada. A meta total da família é R$ 300 mil.

Acompanhado da mãe, Eliane Bueno, Arthur chegou aos Estados Unidos na última segunda-feira (3) e vai passar por uma terapia gênica chamada SGT-003. Segundo o Ministério da Saúde, a doença genética rara atinge principalmente meninos e causa perda progressiva de força e função muscular, podendo levar também a complicações cardíacas e respiratórias.