Apontado como líder do TCP é baleado em confronto com a PM em Cariacica

Jonas Cesário, conhecido como “Tonzinho” e “Fazendeiro” foi baleado durante uma troca de tiros com a PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem identificado como Jonas Cesário, de 30 anos, conhecido como “Tonzinho” e “Fazendeiro”, foi baleado durante troca de tiros com a Polícia Militar em Flexal II, Cariacica, na sexta-feira (2). Ele é apontado por autoridades policiais como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) na região do Campo do Apolo.

Segundo o comandante-geral da PM do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, Jonas tem ligações com Adair Fernandes da Silva, conhecido como “Dadá”, que está preso e é apontado como líder do tráfico de drogas nas regiões de Flexal e Santana.

Ainda de acordo com o coronel, informações do Serviço de Inteligência indicavam que o suspeito estaria em uma distribuidora de bebidas. Policiais da Força Tática do 7º Batalhão realizaram um cerco no local. Ao perceber a presença policial, Jonas tentou fugir pulando para o quintal de um imóvel vizinho, mas acabou cercado. Durante a abordagem, o suspeito atirou contra os policiais, que revidaram. Jonas foi baleado, socorrido e permanece hospitalizado.