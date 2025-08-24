A Gazeta - Agora

Apartamento pega fogo e prédio é isolado em Colatina

Publicado em 24/08/2025 às 13h18
Bombeiros combatem incêndio em prédio

Um apartamento pegou fogo na madrugada deste domingo (24), no bairro Novo Horizonte, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros,  ao chegar no local, encontraram o segundo andar de um prédio de três andares em chamas. 

O dono do edifício tentava controlar o incêndio, mas foi encaminhado pelos bombeiros para um local seguro. A energia elétrica do imóvel foi desligada. 

O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e, depois que terminaram, verificaram que a estrutura estava comprometida. Com isso, isolaram o prédio. Os moradores foram orientados a buscar abrigo em outro local. Ainda não foram divulgadas as possíveis causas do incêndio. 

A Polícia Civil (PC) informou que não localizaram ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Colatina. A PC orienta que, caso seja identificado um crime na ocorrência, que possíveis vítimas registrem ocorrência em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas não tivemos retorno até a publicação da matéria, que segue em atualização. 

