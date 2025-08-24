Homem é preso após tentar matar a própria mãe em Vila Velha

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 12:02
Um homem, identificado como Vinicius Vicente, de 32 anos, foi preso após tentar matar a própria mãe, Iracilda Vicente, de 66 anos, dentro da casa onde moravam, no bairro Vila Batista, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite do último sábado (23).
Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a vítima vive em condições precárias com o filho, que é usuário de drogas desde a adolescência. De acordo com relatos de familiares, o homem costumava vender os pertences da casa para comprar entorpecentes, chegando a comercializar até alimentos e roupas da mãe. Recentemente, ele vendeu o motor da geladeira, que hoje está vazia.
A mulher contou à polícia que estava dormindo quando foi surpreendida com agressões do filho. Ela foi espancada e sofreu ferimentos no rosto, orelha e pescoço, além de estar sentindo fortes dores. O homem ainda tentou sufocar a própria mãe com um travesseiro.
Segundo familiares, o comportamento agressivo do homem se intensificou nos últimos anos, mas esta foi a primeira vez que ele tentou matar a mãe. A vítima só não morreu porque parentes e vizinhos ouviram os gritos e conseguiram impedir a agressão.
A irmã da vítima conseguiu entrar na residência e chamou a Polícia Militar. Conforme a Polícia Civil, Vinicius Vicente foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
* Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.
