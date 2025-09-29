Amigos fazem homenagem a surfista que morreu no Sul do ES
Uma cerimônia em homenagem a um mergulhador e surfista foi realizada na manhã de domingo (28) na Praia da Barra, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra amigos reunidos entre pranchas de surfe em memória de Cristiano Negreti, conhecido como "Neguinho", que morreu no dia 12 de setembro após passar mal enquanto mergulhava.
"Cristiano pegava muita onda, tanto que a gente reuniu os surfistas antigos em memória dele. Era muito querido e poderia ser um grande surfista brasileiro. Meu pai e ele eram amigos de infância, minha primeira prancha de surfe veio dele", contou Evaldo Diaz, um dos organizadores da homenagem.
A reunião chamou a atenção de moradores com um voo do único avião acrobático do ES sobre o mar. "Fui fazer uma homenagem para o Cristiano, ele era um amigo da época dos campeonatos de surfe em Marataízes. (Ele morreu) muito novo, é muito triste.", disse o piloto e amigo do surfista, Raf Reim.