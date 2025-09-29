Amigos fazem homenagem a surfista que morreu no Sul do ES

Uma cerimônia em homenagem a um mergulhador e surfista foi realizada na manhã de domingo (28) na Praia da Barra, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra amigos reunidos entre pranchas de surfe em memória de Cristiano Negreti, conhecido como "Neguinho", que morreu no dia 12 de setembro após passar mal enquanto mergulhava.

"Cristiano pegava muita onda, tanto que a gente reuniu os surfistas antigos em memória dele. Era muito querido e poderia ser um grande surfista brasileiro. Meu pai e ele eram amigos de infância, minha primeira prancha de surfe veio dele", contou Evaldo Diaz, um dos organizadores da homenagem.