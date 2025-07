420 trabalhadores

Ambulantes vão passar por capacitação obrigatória para trabalhar em Vila Velha

Vendedores ambulantes que atuam em Vila Velha vão precisar passar por um curso obrigatório de capacitação para que exerçam suas atividades no comércio da cidade. Ao todo, 420 trabalhadores previamente cadastrados junto à administração municipal terão o primeiro encontro de capacitação na próxima quinta-feira (10), a partir das 8h, na sede do Sebrae de Vila Velha, na Rua Henrique Moscoso, n.º 822, no bairro Praia da Costa. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto.