Algodão, cão impedido de embarcar no ES, já está em casa nos EUA

O cãozinho Algodão, da raça Spitz Alemão, que foi impedido de embarcar no Espírito Santo para os Estados Unidos, no último dia 11, já está em casa no Alabama, estado norte-americano. A informação foi confirmada pela dona dele, a consultora de imagem Larissa Alcoforado. No entanto, como o caso está sob segredo de Justiça, ela preferiu não dar mais detalhes.
Algodão tinha ficado no Espírito Santo após a Latam não permitir que ele voasse com a família para São Paulo, onde eles fariam conexão para os Estados Unidos. À época, os funcionários da empresa haviam alegado que a companhia aérea não fazia o trecho quando há, na mesma reserva, outro voo de empresa parceira. Entenda melhor aqui.
Procurada para comentar sobre a resolução da situação, nesta quarta-feira (30), a Latam informou que "o caso foi solucionado diretamente com a cliente".