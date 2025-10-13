Alerta de chuvas intensas para mais de 70 cidades do ES; veja lista
Publicado em 13/10/2025 às 11h55
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 71 cidades do Espírito Santo, válido das 10h desta segunda-feira (13) até as 10h de terça-feira (14). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, com ventos que podem variar de 40 a 60 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]
Cidades sob alerta:
- Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.