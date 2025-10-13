Alerta de chuvas intensas para mais de 70 cidades do ES; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 71 cidades do Espírito Santo, válido das 10h desta segunda-feira (13) até as 10h de terça-feira (14). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, com ventos que podem variar de 40 a 60 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]