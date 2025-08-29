A Gazeta - Agora

Alerta de chuva, tempestade e granizo para 69 cidades do ES; veja lista

Publicado em 29/08/2025 às 12h17
Alerta de perigo potencial (nível amarelo) para tempestade no Espírito Santo é válido das 19h desta sexta-feira (29) até às 19h de sábado (30)
Alerta de perigo potencial (nível amarelo) para tempestade no Espírito Santo é válido das 19h desta sexta-feira (29) até às 19h de sábado (30) Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 69 cidades do Espírito Santo, válido a partir da noite desta sexta-feira (29) até a noite de sábado (30). O aviso prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e até queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]

As cidades sob alerta são: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

