Alerta de chuva, tempestade e granizo para 69 cidades do ES; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 69 cidades do Espírito Santo, válido a partir da noite desta sexta-feira (29) até a noite de sábado (30). O aviso prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e até queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]