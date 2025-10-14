Além de advogado, pastor do ES está entre presos da Operação Scriptor

Um pastor está entre os presos da Operação Scriptor, realizada na manhã desta terça-feira (14) com objetivo de combater um esquema de comunicação entre lideranças de facção nos presídios e comparsas do lado de fora. As investigações apontaram que o líder religioso aproveitava os momentos de comunhão para trocar recados e até pagamentos com os detentos.

"Alguns bilhetes mostraram que a assistência religiosa também estava sendo utilizada para levar e recolher dinheiro de quem estava fora: alguns presos faziam pagamentos para o líder religioso, e aí ele fazia a distribuição de dinheiro para várias pessoas", detalhou o coordenador da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES), Arcelino Vieira Damasceno.

José Franco Morais Júnior, diretor-geral da Polícia Penal, também comentou sobre a prisão do pastor: "Dentro da unidade prisional, os presos e os assistentes religiosos atuam dentro das suas atividades, mas são supervisionados pelos policiais penais, então não existe a possibilidade de escrever um bilhete ou algo do gênero, o contato é verbal. Então esse contato é mais difícil de pegar, porque existe a nuance do serviço religioso de abraçar, fazer uma oração, e numa dessas pode ter ocorrido a transmissão desses recados. Todavia, quando foram encontrados esses bilhetes com advogados, durante as investigações, aí se verifica a participação desse líder religioso dentro dessa transação de informações".