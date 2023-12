Adolescente morre e outro fica ferido após ataque a tiros em Vila Velha

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Estado, interditou o píer do Porto de Regência, no litoral do município, na manhã desta quinta-feira (7), em uma medida de segurança para moradores, pescadores e visitantes do balneário. Em um vídeo (acima) registrado por um leitor de A Gazeta na tarde do último domingo (3) mostra a estrutura quase desabando. Na gravação é possível ver a estrutura com peças de madeira soltas e risco de ceder.