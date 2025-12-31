Adolescente morre após ser atingido por árvore de eucalipto em Jaguaré

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atingido por uma árvore de eucalipto no Centro de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, na terça-feira (30). Thalisson de Jesus Ferrari foi socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas, e o caso será investigado pela Polícia Civil.