Adolescente morre atingido por árvore de eucalipto em Itapemirim, no ES
Publicado em 02/12/2025 às 12h54
Um adolescente de 17 anos morreu em uma plantação de eucaliptos em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (2). Ray Cabral Lima estava trabalhando com corte de árvores na localidade de Campo Acima, quando uma tora atingiu a cabeça dele.
Uma equipe de resgate do Samu/192 foi acionada, mas o jovem teve a morte confirmada no local do acidente.
(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)