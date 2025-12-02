A Gazeta - Agora

Adolescente morre atingido por árvore de eucalipto em Itapemirim, no ES

Publicado em 02/12/2025 às 12h54
Plantação de eucaliptos onde ocorreu acidente fatal Crédito: Redes sociais

Um adolescente de 17 anos morreu em uma plantação de eucaliptos em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (2). Ray Cabral Lima estava trabalhando com corte de árvores na localidade de Campo Acima, quando uma tora atingiu a cabeça dele. 

Uma equipe de resgate do Samu/192 foi acionada, mas o jovem teve a morte confirmada no local do acidente.

(Com informações de  Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)

