Adolescente fica ferida após ser atropelada por trem em Cariacica

PA de Alto Lage, em Cariacica, onde a adolescente foi atendida Crédito: Prefeitura de Cariacica

Uma adolescente, que não teve a idade divulgada, ficou ferida após ser atropelada por uma locomotiva da Vale no trecho da linha férrea em Flexal, Cariacica, na manhã desta quinta-feira (28).

Em nota, a Vale informou que, ao avistar a pessoa em área de risco, o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança, acionando buzina, faróis e freios de emergência, mas não conseguiu evitar a ocorrência. Ainda segundo a empresa, imediatamente, a jovem foi atendida pelas autoridades e encaminhada para atendimento médico. A Vale informou que está em contato com a família.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, a jovem foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada ao PA de Alto Lage na manhã desta quarta. Ainda de acordo com a prefeitura, ela recebeu os primeiros cuidados e, em seguida, foi transferida para o serviço de referência".

A prefeitura não revelou o estado de saúde da adolescente pois dependia de autorização dos familiares.