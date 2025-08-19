Adolescente é baleado na frente de bar na Serra

Um adolescente de 17 anos foi baleado na tarde de segunda-feira (18) enquanto estava em uma calçada em frente a um bar, no bairro das Laranjeiras, na Serra. Moradores da região tentaram ajudar a vítima e prestaram os primeiros socorros.

Ele foi levado para a UPA de Castelândia, no mesmo município. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe foi a unidade falar com a vítima, mas o jovem estava em atendimento médico e não foi possível colher mais informações sobre o crime.

A Prefeitura da Serra informou que a vítima foi transferida para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pelo Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Ninguém foi preso até o momento.