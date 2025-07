No flagra

Adolescente é apreendido com moto roubada em Vitória

Publicado em 14/07/2025 às 16h59

× ! Encontrou algum erro? Nos ajude a fazer um jornalismo cada vez melhor! Preencha os campos abaixo para nos informar sobre qualquer erro de digitação, gramática ou informação nos nossos conteúdos. Assim que recebermos seu alerta, nossa equipe vai revisar e corrigir o mais rápido possível. Agradecemos muito pela sua colaboração! Enviar

Moto apreendida pela Guarda Municipal de Vitória, em Consolação Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória

Uma moto foi recuperada e um adolescente de 17 anos, que estava na direção do veículo, foi apreendido pela Guarda Municipal de Vitória, na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Consolação. Segundo a guarda, a moto havia sido roubada por dois homens, um deles armados, que renderam um casal, e ainda levaram os celulares das vítimas. O crime aconteceu na noite deste domingo (13), na Enseada do Suá, próximo a um shopping da região. A moto foi recuperada em menos de 24h.

Segundo o inspetor Rocha, o veículo já estava com o registro de furto ou roubo e foi identificada pela Central de Monitoramento do município. "Essa moto foi visualizada pela Central de Monitoramento circulando na cidade. Os operadores encaminharam as características, o modelo da moto e o ponto onde estava passando para a nossa equipe na rua, até conseguirmos realizar a abordagem".

Além do adolescente de 17 anos, outro menor de idade estava no veículo, mas foi identificado e liberado. O condutor foi conduzido para a Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), já o veículo foi levado para um pátio autorizado e deve ser retirado pelo proprietário.