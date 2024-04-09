Adolescente é apreendida após esfaquear o pai pelas costas em Cariacica

Uma adolescente de 15 anos esfaqueou o próprio pai dentro da casa da família no bairro São João Batista, em Cariacica. A vítima, um homem de 43 anos, levou dois golpes nas costas após tentar separar a briga entre ela e a filha mais nova, de 14 anos, segundo a Polícia Militar. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (8).
Logo após o crime, a jovem foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica e, em seguida, levada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), conforme a Polícia Civil.
O homem contou à corporação que a adolescente mais velha não gostou de ser chamada atenção pelo pai e, em seguida, pegou a faca para cometer o crime. Ele foi levado ao Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A Polícia Civil informou que a adolescente foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica e autuada por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil. Ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).