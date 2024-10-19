Adolescente de 17 anos é baleado enquanto trabalhava como motoboy

Um jovem de 17 anos foi baleado, na noite de sexta-feira (18), enquanto trabalhava como motoboy no bairro Aribiri, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente foi encontrado ferido após disparos de arma de fogo, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já realizavam os primeiros atendimentos no local.
Segundo a mãe do jovem, ele estava trabalhando quando foi atingido. Essa informação foi repassada em nota pela PM. Após ser atendido, o adolescente foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (HEUE). Não há informações sobre possíveis motivações ou dinâmica do crime.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A corporação reforçou que informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-denúncia-181.
A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram procuradas para informar sobre a situação da vítima, já que se trata de um menor de idade que supostamente conduzia uma motocicleta, o que é proibido. A Polícia Ciivl informou que "todas as informações serão investigadas em inquérito policial da DHPP". Assim que houver uma resposta da PM, o texto será atualizado.