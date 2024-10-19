Adolescente de 17 anos é baleado enquanto trabalhava como motoboy

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Segundo a mãe do jovem, ele estava trabalhando quando foi atingido. Essa informação foi repassada em nota pela PM. Após ser atendido, o adolescente foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (HEUE). Não há informações sobre possíveis motivações ou dinâmica do crime.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A corporação reforçou que informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-denúncia-181.