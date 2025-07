Nova Carapina I

Adolescente de 14 anos é assassinado a tiros na Serra

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros por volta das 20h de sexta-feira (18), no bairro Nova Carapina I, na Serra. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o jovem estava em uma rua da região, quando duas pessoas passaram em uma moto, pararam e atiraram contra ele. Moradores contaram que a vítima vivia no bairro desde a infância.