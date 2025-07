Na Serra

Acidente na Rodovia do Contorno termina com uma pessoa morta

Um acidente entre um carro e uma moto resultou em morte na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do quilômetro 277, na Serra, no início da tarde desta terça-feira (22). Além da vítima, outras duas pessoas se envolveram na colisão, mas não se feriram. Por conta do ocorrido, a faixa 1 da pista sentido Cariacica chegou a ficar interditada, mas, segundo a Ecovias 101 e os aplicativos de trânsito, o fluxo foi liberado por volta de 15h10.