Acidente na BR 262 deixa uma pessoa morta e três feridos em Muniz Freire

Publicado em 26/08/2025 às 20h27
Acidente na BR 262 resultou em uma morte Crédito: Jonatan Felipe

Um acidente que ocorreu na noite desta terça-feira (26) deixou uma pessoa morta e três feridos na BR 262, em Muniz Freire, na Região Sul do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que os dois veículos bateram de frente, mas que a equipe ainda não chegou ao local para apurar detalhes. No entanto, a PRF informou também que o Samu/192 foi acionado e confirmou a situação das vítimas. 

A PRF e a Polícia Civil foram procuradas para mais informações sobre o acidente, mas não retornou até o momento. O texto será atualizado. 

