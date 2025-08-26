Acidente na BR 262 deixa um morto e três feridos em Ibatiba

Acidente na BR 262 resultou em uma morte Crédito: Jonatan Felipe

Um acidente envolvendo dois carros, na noite desta terça-feira (26), matou um homem e deixou quatro pessoas feridas na BR 262, em Ibatiba, na Região Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um Fiat Uno e um Chevrolet Celta bateram de frente no km 143 por volta de 18h30.

Um homem de 73 anos, condutor do Fiat Uno, morreu no local. No Celta estavam o motorista, uma mulher de 48 anos e outro passageiro, que foram socorridos e levados para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante, além de uma menina de 6 anos, levada para o Hospital Estadual Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram procuradas para informar sobre mais detalhes sobre o acidente, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.