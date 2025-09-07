Acidente interdita totalmente a BR 101 em Anchieta

Um acidente por volta das 16h55 deste domingo (7), envolvendo uma carreta carregando pisos e telhas, interditou totalmente os dois sentidos da BR 101, no km 368, na altura do município de Anchieta , no Sul do Espírito Santo. Segundo publicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão de liberação da via.

Para a PRF, o motorista disse que havia saído de São Paulo e seguia para a Bahia, quando perdeu o controle do veículo na curva e bateu no barranco. A carga ficou espalhada pela pista, mas não houve saque. A via segue interditada para a limpeza da pista e a retirada do veículo. O motorista sofreu ferimentos leves.