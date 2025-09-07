Acidente interdita totalmente a BR 101 em Anchieta
Atualizado em 07/09/2025 às 18h57
Um acidente por volta das 16h55 deste domingo (7), envolvendo uma carreta carregando pisos e telhas, interditou totalmente os dois sentidos da BR 101, no km 368, na altura do município de Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo publicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão de liberação da via.
Para a PRF, o motorista disse que havia saído de São Paulo e seguia para a Bahia, quando perdeu o controle do veículo na curva e bateu no barranco. A carga ficou espalhada pela pista, mas não houve saque. A via segue interditada para a limpeza da pista e a retirada do veículo. O motorista sofreu ferimentos leves.