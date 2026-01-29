Acidente envolvendo carros e motos deixa dois feridos na Terceira Ponte

Um acidente envolvendo três motocicletas e quatro carros deixou duas pessoas feridas na noite desta quinta-feira (29), na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha. A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, no vão central.

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo, as vítimas foram socorridas pela própria equipe da Ceturb. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos e dinâmica do acidente.