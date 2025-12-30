Acidente entre veículos deixa jovem ferida na BR 101 em Itapemirim
Um acidente entre um Toyota Corolla e uma caminhonete deixou uma jovem de 26 anos ferida na tarde desta terça-feira (30) na BR 101, no trevo de acesso ao município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal informou que estava a caminho da ocorrência e que o Samu/192 estava no local. A vítima foi levada para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e do estado de saúde da vítima.
A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, disse que foi acionada por volta das 15h. As outras cinco vítimas não se feriram. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e do Samu/192. O tráfego fluiu por desvio e a pista foi liberada às 17h28.