Acidente entre veículos deixa jovem ferida na BR 101 em Itapemirim

Um acidente entre um Toyota Corolla e uma caminhonete deixou uma jovem de 26 anos ferida na tarde desta terça-feira (30) na BR 101, no trevo de acesso ao município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal informou que estava a caminho da ocorrência e que o Samu/192 estava no local. A vítima foi levada para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e do estado de saúde da vítima.