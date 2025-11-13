Acidente entre van, carreta e caminhão interdita BR 101 em Rio Novo do Sul
Publicado em 13/11/2025 às 08h19
Um acidente entre uma van, uma carreta e um caminhão interdita parcialmente o trecho do km 390 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há vítimas e o trânsito foi desviado para o acostamento.
A Ecovias Capixaba, responsável pela rodovia, foi procurada por A Gazeta para informar mais detalhes sobre a ocorrência, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.