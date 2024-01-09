Acidente entre dois carros deixa homem e mulher feridos na Serra

Uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas feridas no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, próximo à ES 010. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (9), por volta das 8h. O homem e a mulher que sofreram ferimentos foram encaminhados ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações se eles estavam no mesmo automóvel.