Acidente entre carro e carreta deixa dois feridos na BR 101, em Fundão

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e um carro na BR 101, em Fundão, na manhã desta quarta-feira (17). A colisão aconteceu por volta das 10 horas, no sentido Ibiraçu. Equipes de resgate e de remoção da Ecovias Capixaba foram acionadas e houve interdição parcial da rodovia durante o atendimento — sendo liberada totalmente por volta de 11h20.