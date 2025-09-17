Acidente entre carro e carreta deixa dois feridos na BR 101, em Fundão
Publicado em 17/09/2025 às 12h54
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e um carro na BR 101, em Fundão, na manhã desta quarta-feira (17). A colisão aconteceu por volta das 10 horas, no sentido Ibiraçu. Equipes de resgate e de remoção da Ecovias Capixaba foram acionadas e houve interdição parcial da rodovia durante o atendimento — sendo liberada totalmente por volta de 11h20.
A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local, mas ainda não forneceu mais informações sobre a dinâmica do acidente. Imagens registradas por leitor de A Gazeta mostram que o carro foi arremessado para uma rua que fica às margens da rodovia federal.