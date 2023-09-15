Acidente entre carro e caminhonete complica trânsito na BR 101 na Serra

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um Honda Fiat complicou o trânsito na BR 101 , no bairro Nova Carapina, na Serra , na manhã desta sexta-feira (15). Quatro pessoas foram atendidas com ferimentos leves.

Segundo informações apuradas pelo g1 ES, o motorista da caminhonete seguia sentido Vitória quando bateu em uma carreta, perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro central e atingiu o Honda Fiat, que seguia no sentido contrário.

Houve interdição na pista para atendimento aos feridos e, por conta disso, o trânsito ficou complicado e os motoristas relatam lentidão. A Eco101, concessionária que administra a via, informou a ocorrência foi registrada às 5h10. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da Polícia Rodoviária Federal.