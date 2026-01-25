A Gazeta - Agora

Acidente entre carreta e caminhonete deixa dois feridos na BR 101 em Anchieta

Publicado em 25/01/2026 às 17h45
Segundo a PRF, a caminhonete tentou cruzar a pista quando foi atingida pela carreta. O condutor e a passageira foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde em Cachoeiro de Itapemirim.

Um acidente entre uma carreta e uma caminhonete Hilux deixou duas pessoas feridas na BR 101, em Anchietano Sul do Espírito Santo, no começo da tarde deste domingo (25). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo menor estava tentando fazer um retorno quando, ao cruzar a rodovia, foi atingida pela carreta. Imagens de videomonitoramento mostram o momento da colisão (veja acima).

O condutor da Hilux ficou gravemente ferido e foi socorrido, sendo levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A passageira da caminhonete teve ferimentos moderados e foi levada para outro hospital da mesma cidade. Os dois não tiveram a identidade e a idade divulgadas. 

A Ecovias Capixaba informa que, depois do acidente, a pista precisou ser interditada, e o trânsito passou a fluir em desvio.

