Acidente entre carreta e caminhonete deixa dois feridos na BR 101 em Anchieta

Um acidente entre uma carreta e uma caminhonete Hilux deixou duas pessoas feridas na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no começo da tarde deste domingo (25). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo menor estava tentando fazer um retorno quando, ao cruzar a rodovia, foi atingida pela carreta. Imagens de videomonitoramento mostram o momento da colisão (veja acima).

O condutor da Hilux ficou gravemente ferido e foi socorrido, sendo levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A passageira da caminhonete teve ferimentos moderados e foi levada para outro hospital da mesma cidade. Os dois não tiveram a identidade e a idade divulgadas.