Acidente entre caminhões deixa um ferido na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou o motorista de um dos veículos ferido e causou interdição da BR 101, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (5). A batida lateral entre os veículos, que seguiam em sentidos opostos, ocorreu no quilômetro 385. Segundo a Ecovias 101, que administra a rodovia, o sentido Rio de Janeiro ficou interditado por quase três horas, mas já está liberado.
A colisão aconteceu por volta das 21h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos seguiam em sentidos opostos, mas as causas ainda são apuradas. O motorista ferido foi encaminhada o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O outro condutor não se feriu, disse a corporação.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, o tráfego foi liberado por volta da meia noite.