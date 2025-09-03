Acidente entre caminhão e carro deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Cariacica
Publicado em 03/09/2025 às 18h30
Uma colisão traseira entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa ferida na BR 101 (Rodovia do Contorno), em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (3). O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba informou que cinco pessoas estavam nos veículos. Quatro saíram ilesas e uma sofreu ferimentos de média gravidade, recebendo atendimento no local.
Equipes da concessionária, com ambulância e veículo de inspeção, prestaram socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência. Uma das faixas no sentido Cariacica - Viana precisou ser interditada, mas por volta das 14h40 já havia sido liberada.