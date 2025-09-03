Acidente entre caminhão e carro deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Cariacica

Uma colisão traseira entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa ferida na BR 101 (Rodovia do Contorno), em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (3). O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba informou que cinco pessoas estavam nos veículos. Quatro saíram ilesas e uma sofreu ferimentos de média gravidade, recebendo atendimento no local.