Acidente entre caminhão e carreta deixa ferido na BR 101 em Guarapari

Publicado em 28/01/2026 às 17h56
O acidente aconteceu por volta de 15h, na altura de Rio Grande

Uma pessoa ficou ferida após uma colisão traseira entre um caminhão e uma carreta, por volta de 15h desta quarta-feira (28), na BR 101, na altura da localidade de Reta Grande, em Guarapari. Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima foi socorrida e levada ao hospital com lesões de média gravidade.

As pistas do sentido Vitória chegaram a ficar interditadas, mas segundo a Ecovias Capixaba, já foram liberadas. Mesmo assim, aplicativos de trânsito mostram que o fluxo segue comprometido na via.

Trânsito na BR 101, em Guarapari, no sentido Vitória
Trânsito na BR 101, em Guarapari, no sentido Vitória Crédito: Reprodução/Google Maps
