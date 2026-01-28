Acidente entre caminhão e carreta deixa ferido na BR 101 em Guarapari
Publicado em 28/01/2026 às 17h56
Uma pessoa ficou ferida após uma colisão traseira entre um caminhão e uma carreta, por volta de 15h desta quarta-feira (28), na BR 101, na altura da localidade de Reta Grande, em Guarapari. Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima foi socorrida e levada ao hospital com lesões de média gravidade.
As pistas do sentido Vitória chegaram a ficar interditadas, mas segundo a Ecovias Capixaba, já foram liberadas. Mesmo assim, aplicativos de trânsito mostram que o fluxo segue comprometido na via.