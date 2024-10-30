Acidente em elevador deixa secretária de Cultura de Cachoeiro ferida

A secretária municipal de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, sofreu uma fratura no pé após uma queda no Palácio Bernardino Monteiro, localizado no Centro da cidade. Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu dentro do elevador, no último domingo (27), e Fernanda Martins deve passar por uma cirurgia.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas pela prefeitura, mas a empresa responsável pela plataforma elevatória foi notificada a apresentar um estudo para que aponte causas e possíveis medidas cabíveis.

O Palácio Bernardino Monteiro é um dos edifícios históricos mais importantes do município, construído em 1913. Recentemente, o imóvel foi reformado e reaberto em agosto. Além de novas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, o espaço recebeu um elevador — para garantir acessibilidade aos visitantes.

Palácio Bernardino Monteiro Crédito: Governo do ES