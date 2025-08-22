A Gazeta - Agora

Acidente e trânsito complicado na Mário Gurgel, em Cariacica

Publicado em 22/08/2025 às 18h24
Trânsito intenso na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, nesta sexta-feira (22)
Trânsito complicado na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (22). Motoristas informam que há um acidente no trecho próximo ao Shopping Moxuara — registrado ainda no fim da tarde. A reportagem tenta com a Polícia Militar e equipes de resgate mais informações sobre a ocorrência, mas ainda não houve retorno. Segundo testemunhas, há uma moto envolvida no acidente e duas pessoas estariam gravemente feridas. 

